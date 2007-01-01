В Калужской области суд лишил водительских прав пациента психиатра

Прокуратура Жуковского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Фото: Прокуратура Калужской области

Выяснилось, что 37-летний местный житель, у которого есть водительские права, стоит на учёте у врача-психиатра. Его заболевание входит в список противопоказаний для управления транспортом.

Прокуратура направила в суд иск с требованием прекратить действие прав мужчины. Суд требования удовлетворил.

Теперь житель Жуковского района не имеет права садиться за руль. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.