В Калужской области суд лишил водительских прав пациента психиатра
Прокуратура Жуковского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Выяснилось, что 37-летний местный житель, у которого есть водительские права, стоит на учёте у врача-психиатра. Его заболевание входит в список противопоказаний для управления транспортом.
Прокуратура направила в суд иск с требованием прекратить действие прав мужчины. Суд требования удовлетворил.
Теперь житель Жуковского района не имеет права садиться за руль. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.
