Обнинск Протва под Обнинском за сутки поднялась на 45 сантиметров
Протва под Обнинском за сутки поднялась на 45 сантиметров

Администрация Обнинска 29 марта опубликовала свежие данные о паводке
Ольга Володина
29.03, 11:36
Фото: Официальный паблик администрации города Обнинска.
По состоянию на 9 утра уровень воды в Протве продолжает расти. На гидропосту в Спас-Загорье река прибавила 45 сантиметров за сутки и достигла отметки 525 сантиметров.

На плотине ФЭИ вода поднялась на 40 сантиметров. Теперь уровень там составляет 450 сантиметров. Территории садоводческих товариществ пока не подтоплены.

Ситуацию контролируют службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В случае угрозы жителей предупредят. Телефоны спасателей работают круглосуточно: 8 (48439) 57112 и «112».

