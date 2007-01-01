Протва под Обнинском за сутки поднялась на 45 сантиметров

Администрация Обнинска 29 марта опубликовала свежие данные о паводке

Фото: Официальный паблик администрации города Обнинска.

По состоянию на 9 утра уровень воды в Протве продолжает расти. На гидропосту в Спас-Загорье река прибавила 45 сантиметров за сутки и достигла отметки 525 сантиметров.

На плотине ФЭИ вода поднялась на 40 сантиметров. Теперь уровень там составляет 450 сантиметров. Территории садоводческих товариществ пока не подтоплены.

Ситуацию контролируют службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В случае угрозы жителей предупредят. Телефоны спасателей работают круглосуточно: 8 (48439) 57112 и «112».