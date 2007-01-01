В Обнинске затопит дачи
За последние сутки вода в Протве в районе Спас-Загорья поднялась ещё на 33 сантиметра, достигнув отметки 480 сантиметров.
При такой динамике уже в ближайшие сутки возможно подтопление СНТ – это возможно, напомним, при уровне 500 см и выше.
На плотине ФЭИ вода поднялась на 40 сантиметров – до 410.
Администрация Обнинска опубликовала круглосуточные телефоны спасателей: 8 484 39 57112 или 112.
