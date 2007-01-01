Обнинску придется несколько лет ждать ремонта школы №1
На днях в соцсетях местный житель поинтересовался судьбой здания учебного заведения. По словам обнинца, историческое здание находится в очень плохом состоянии.
Ситуацию прокомментировали в администрации города:
- В соответствии с заявкой, направленной в Министерство образования и науки Калужской области, в 2030 году, в случае если пройдём отбор для включения в федеральную программу по капитальному ремонту школ.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь