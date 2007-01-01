Протва поднялась ещё на полметра

Дмитрий Ивьев
27.03, 11:38
По состоянию на 9:00 пятницы, 27 марта, уровень воды в реке в Спас-Загорье составляет 447 сантиметров.

За последние сутки он вырос на 50 сантиметров.

На плотине ФЭИ прибавка составила 45 сантиметров – до 370.

- Подтопление территорий СНТ может начинаться при уровне воды от 500 сантиметров. – прокомментировали в администрации Обнинска.

Жители могут круглосуточно обращаться к спасателям по телефонам 8 484 39 57112 или 112.

Новости по тегу
паводок
