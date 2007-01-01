Протва поднялась ещё на полметра
По состоянию на 9:00 пятницы, 27 марта, уровень воды в реке в Спас-Загорье составляет 447 сантиметров.
За последние сутки он вырос на 50 сантиметров.
На плотине ФЭИ прибавка составила 45 сантиметров – до 370.
- Подтопление территорий СНТ может начинаться при уровне воды от 500 сантиметров. – прокомментировали в администрации Обнинска.
Жители могут круглосуточно обращаться к спасателям по телефонам 8 484 39 57112 или 112.
