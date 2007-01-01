13 обнинских школьников поедут на финал Всероссийской олимпиады

В этом году в региональном туре соревновались 458 учеников из области. Почти половина — 190 человек — стали победителями и призёрами областного уровня. А в сборную Калужской области для участия в финале отобрали всего 20 человек, и 13 из них — обнинцы, сообщили 26 марта в администрации города.

Школьники из Обнинска отличились в химии, обществознании, русском, немецком, испанском и итальянском языках, экономике, биологии и математике.

Теперь финалистам предстоит главный этап — заключительный тур олимпиады.