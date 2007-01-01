В Протве вода за сутки поднялась на 50 сантиметров
Администрация Обнинска опубликовала данные о паводке по состоянию на утро 16 марта.
За сутки Протва в Спас-Загорье прибавила 50 сантиметров, поднявшись до отметки в 397 см.
На плотине ФЭИ уровень воды составляет 325 см. за последние сутки рост составил 30 сантиметров.
Напомним, подтопление территорий СНТ может начинаться при уровне воды от 500 сантиметров.
В администрации также назвали круглосуточные телефоны спасателей: 8 484 39 57112 и 112.
