В Обнинске начали промывать ливневки
На этой неделе коммунальщики уже работали на улицах Борисоглебской и Московской, сообщил 25 марта глава города Стефан Перевалов.
Затем в планах проспекты Ленина, Маркса и улица Курчатова.
- Особое внимание - проспекту Ленина, Белкинской и Гагарина, - подчеркнул Перевалов.
Он также попросил обнинцев сообщать адреса, где вопрос ещё не решен.
