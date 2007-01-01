В Обнинске из-за ремонта водопровода разрушается асфальт на улице Белкинской

В среду, 25 марта, жительница Обнинска сообщила о разрушении тротуара на улице Белкинской из-за ремонта водопровода.

По её словам, из-за ремонта водовода строительная техника разрушила тротуар и прилегающий грунт.

— Осенью там было невозможно пройти, - пишет женщина. - Зимой выручал снег, а весной вся улица превратилась в сплошную грязь. Также в ужасном состоянии контейнерная площадка: вокруг много мусора, часть забора сломана.

— Работы продолжаются, - комментирует ситуацию администрация города Обнинска. - Летом территорию восстановят. Что касается забора на контейнерной площадке, то его приведут в порядок весной.