В Обнинске отремонтировали здание первой в мире АЭС
В Обнинске отремонтировали здание первой в мире АЭС

Дмитрий Ивьев
26.03, 10:33
На объекте культурного наследия регионального значения на улице Менделеева завершились работы по ремонту фасадов и кровли.

Об этом в четверг, 26 марта, рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Проведены работы по ремонту кровельного покрытия, покрытий выступающих архитектурных элементов, штукатурного покрытия плоских участков, откосов оконных и дверных проемов фасада, а также профилированного архитектурного декора, окраске фасадов согласно существующему положению, ремонту кирпичной кладки, цоколя, лестниц, оконных заполнений - расчистка старых красочных слоев и окраска согласно текущему колористическому решению, - пояснил Чудаков. - Работы произведены без изменений облика памятника.

