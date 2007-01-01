В Обнинске отремонтировали здание первой в мире АЭС

На объекте культурного наследия регионального значения на улице Менделеева завершились работы по ремонту фасадов и кровли.

Об этом в четверг, 26 марта, рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Проведены работы по ремонту кровельного покрытия, покрытий выступающих архитектурных элементов, штукатурного покрытия плоских участков, откосов оконных и дверных проемов фасада, а также профилированного архитектурного декора, окраске фасадов согласно существующему положению, ремонту кирпичной кладки, цоколя, лестниц, оконных заполнений - расчистка старых красочных слоев и окраска согласно текущему колористическому решению, - пояснил Чудаков. - Работы произведены без изменений облика памятника.