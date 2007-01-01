В селе Ворсино участок новой дороги продавили большегрузы

В среду, 25 марта, житель села Ворсино Боровского района сообщил о проблеме с новым ремонтом дороги в социальной сети «ВКонтакте».

— Отчёты закончились, - пишет мужчина. - На фото то, о чём отчитывались в селе Ворсино, рассказывая про новую дорогу и теплотрассу, которую убрали под землю, в таком состоянии. Как верить этим отчётам?

— Участок дороги продавлен большегрузами, - комментирует ситуацию администрация Боровского района. - Выполненный ремонт находится на гарантии. Весной планируется восстановить дорогу. Что касается ремонта теплотрассы, работы завершились поздней осенью, поэтому полностью не успели восстановить этот участок. В весенне-летний период тепловики планируют завершить работы.