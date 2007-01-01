Главная Новости Обнинск В селе Ворсино участок новой дороги продавили большегрузы
В селе Ворсино участок новой дороги продавили большегрузы

Евгения Родионова
26.03, 09:17
В среду, 25 марта, житель села Ворсино Боровского района сообщил о проблеме с новым ремонтом дороги в социальной сети «ВКонтакте».

— Отчёты закончились, - пишет мужчина. - На фото то, о чём отчитывались в селе Ворсино, рассказывая про новую дорогу и теплотрассу, которую убрали под землю, в таком состоянии. Как верить этим отчётам?

— Участок дороги продавлен большегрузами, - комментирует ситуацию администрация Боровского района. - Выполненный ремонт находится на гарантии. Весной планируется восстановить дорогу. Что касается ремонта теплотрассы, работы завершились поздней осенью, поэтому полностью не успели восстановить этот участок. В весенне-летний период тепловики планируют завершить работы.

eyJpdiI6ImQ5V1lEWUp1ZllNM3pocURjZW5ZOFE9PSIsInZhbHVlIjoiWkh3YlZzcmd5UkFJUmRMdUkrZmY5WkVpSFpMM2YrR1RLb0h1UGJTRGEwY3N2Z1EyeER5Y1ZZbGJsbGxyNmMyOXNTODVZV1lPbm9aNUduU3R1NXM1V3AxWEJ6ZTJ2NERqSnBjSkJDeitTcUcwc3RLUkFXVFc0bXNmcHc1K05lUXF3UmozOEVCNndaek1hR0NWZWR5YmxpNG9ScHJlMXMxVHpta21hNWxab2czYjJiTU5ZL1dlYkRMOUl2RXJwTk55SmFxWk45TTd2a1RFcStDQk9uYklXTThPRU4wY2hIdllYMzRlL2Y1SUhkYnRTYW5icVZSZFFBcFE3ckRPZDhTa0dMM2JseUd0cENjR3c4TFhxZmVQd3MxRkZkbFZneDhPTmNTUHdSRDExMDg0Q2gxOXI3Z2RjbmJOTExDU1VwdjJvVjJ1ck10bXFrR3UzVGRiUm9xMW4xUVdVT1Z3dEwrMlQyakRRTXYzMFVCSEpDSVdDK2txNGZXUVVFV2dCYXF1TExBcFlSeWFRMFhSUDU4V25RS1pDaS9mZ3hlTnFMbG8zYW9xNTBQZ3ZybmpkNDVNZzZHdVpRbG5XYkVBTXp3VyIsIm1hYyI6ImI5MzIzNjllNmY3NGZhZWRiY2NiM2Q4N2RiMTE3ODdjZGMwYzFiOWRjZjQyZWRjMmNkNWI0NTgyZmY5NjU1MWMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkZwK3FkT2c1TlREU3g0QnAvLzd6WEE9PSIsInZhbHVlIjoiMmxva0RqdWVxTC83L2JGNWJQVDc2S1pTZFhWdmFubkhLZlU2Z2FiRG81S21uQXg0RDZMVlRHZWVoZlArRjJrOUNCeGQvbmwwSlBVSkliTlhXQ3VHTklVU29rSjltb0hqSWFKYmh2NnYrWEFwV0JHdVB6a1p0emJTcmZXQ2R5emZNTW5SSmVjbUxuVkFQeHZyaHRrd1JSZlR6THQ5SFcxaTc1cWQ1dE1mNkprOU5YRjJHVnlCbGZhbHRuMGZNU2hvY0h2L25ja1hrT1R3N0dQZUpSZlQvUzZpL0w0a3dsdlZZZitsWnNyMExXUzlnUURkYW1ZNWlORnlsQnpYNThzL0h5clJxZVdjVGJndXpiTStPTjdnQ1dOSHJaNXZ2RnNkKzNtaUtWMVBoMXgyR2NvajZoa1VwendYUGRnc2liOVNWeG5JY0tBb0ZlWDkraFJkUFRwdEpsd0tjZE53bjZibE9SUjVPYnpJN2ZiRHdRQURiY0NlK3ovWXlISlcwdkN0QkE1aDU3bXdOeDN0eHNUVXJ3Y1A5MDUrWmVqdVZlSENMYm93ckFjenBtTlpTZlNKbU1Qa1EzSmlMNXVMQWxqVWtEWWR2WnJVWk5hOXI4Nmp3YXl4K2hHTXJsdUEzZmhxRS9GaEJQbVNEYit2dS9kbnB2T2VQcmNnMzh6ang3VFpIYUh2S1Jjam9jeGpqdm9uSHR0OVZYdlRlaURTQ3Rycm1RQjN2VmZRMTh0ellXcmgrSDNjZVQxZVZKVURJbjNXT2M1dXB2a0NnUjIvcjM5bm5yWTBWRnVGK0djWThSZURIeVR5NkkyZFRKWldLcE5IV3lMdjFJK3lGM2pZU1AvayIsIm1hYyI6IjlkM2UwOTE5ZmI5YTJkYzcyYWVhYTcxYzQ0ZjM1NThhYTgwMTQ4ZmEwZmUwODliN2I4Y2U1MzFhZDg4MGQyOTMiLCJ0YWciOiIifQ==
