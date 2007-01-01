В деревне Добрино жители трёх домов сливают канализационные отходы на улицу
В деревне Добрино жители трёх домов сливают канализационные отходы на улицу

Евгения Родионова
25.03, 17:40
Во вторник, 24 марта, жительница села Добрино Боровского района Калужской области рассказала о проблеме с жильцами, загрязняющими придомовую территорию.

По её словам, на улице Новой жители трёх домов вывели трубу и сливают канализационные отходы из септика прямо на улицу.

— Вонь стоит ужасная! - рассказывает о проблеме местная жительница. - Дорога не сохнет, грязь! К тому же запахи такие, что нельзя выйти на улицу. А летом на жаре ещё хуже! Полная антисанитария! Местные органы самоуправления бездействуют и не хотят ничего предпринимать. Просим вас помочь нам в борьбе с этими жильцами, так как больше никто помочь нам не может.

— В течение двух дней специалисты территориального управления выйдут на место для проведения обследования, - прокомментировали ситуацию в администрации Боровского района.

