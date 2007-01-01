В Обнинске проверили дороги: ямы и неровности зафиксируют и заставят исправить

Инспекторы ГАИ Обнинска вышли на улицы города, чтобы проверить, в каком состоянии находятся дороги. Осмотрели 30 ключевых магистралей — те, по которым ездит больше всего машин.

Полицейские проверяли ровность асфальта, наличие ям, трещин, разметку, состояние обочин. Всё это напрямую влияет на безопасность.

Результаты не порадовали: нарушения есть. Теперь организация, которая отвечает за содержание дорог, получит официальное предписание. В документе будет список того, что нужно исправить, и сроки, в которые это надо сделать.

Если предписание проигнорируют — последуют штрафы.