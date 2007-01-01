+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске полиция стала лучше раскрывать преступления
В Обнинске полиция стала лучше раскрывать преступления

Дмитрий Ивьев
25.03, 09:30
0 147
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полиция Обнинска подвела итоги работы за 2025 год. Главный результат: преступления стали раскрывать чаще — на 13% больше, чем годом ранее. Об этом на заседании городского Собрания рассказал начальник местного ОМВД Александр Кулигин.

За год жители обратились в полицию более 33 тысяч раз. Зарегистрировано чуть больше двух тысяч преступлений. Почти все тяжкие дела раскрыты полностью.

Что ещё изменилось в лучшую сторону:

Краж из подъездов стало на 41% меньше, а автомобили вообще перестали угонять — ни одного такого случая за год.

Преступлений среди подростков стало вдвое меньше — всего 10 случаев.

Полиция обеспечила порядок на 110 массовых мероприятиях — без сбоев и происшествий.

Но есть и сложные моменты. Главная головная боль — мошенничество через интернет и телефоны. Таких случаев за год зарегистрировано 852. Хотя и здесь есть прогресс: раскрываемость выросла на 16%, а число висяков сократилось.

Всего зафиксировано 581 мошенничество (на 3% больше, чем в 2024-м), из них раскрыто 29. Также выявлено 12 финансовых преступлений — 19 дел уже переданы в суд.

На профилактическом учёте в полиции сейчас состоят 188 человек — с ними ведут индивидуальную работу, чтобы не допустить новых нарушений.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+