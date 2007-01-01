Протве осталось подняться на полтора метра, чтобы подтопить СНТ

В среду, 25 марта, городская администрация опубликовала новые данные о ситуации с паводком.

В спас-Загорья уровень воды в Протве повысился на 12 сантиметров за сутки – до 347 см.

На плотине ФЭИ подъём составил 25 сантиметров - до 295.

Напомним, при уровне воды в 500 сантиметров уже начнутся подтопления обнинских СНТ.