Протве осталось подняться на полтора метра, чтобы подтопить СНТ
В среду, 25 марта, городская администрация опубликовала новые данные о ситуации с паводком.
В спас-Загорья уровень воды в Протве повысился на 12 сантиметров за сутки – до 347 см.
На плотине ФЭИ подъём составил 25 сантиметров - до 295.
Напомним, при уровне воды в 500 сантиметров уже начнутся подтопления обнинских СНТ.
