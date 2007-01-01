В Боровске осудят мужчину за избиение жены до смерти
В Боровске осудят мужчину за избиение жены до смерти

Евгения Родионова
25.03, 10:30
В среду, 25 марта, прокуратура Боровского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в умышленном убийстве.

— В ночь с 17 на 18 декабря 2025 года мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его супругой возник конфликт. Он нанёс ей не менее 32 ударов руками и ногами в область головы и тела. От полученных травм женщина умерла на месте, - уточнили в прокуратуре. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

