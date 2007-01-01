В Белоусово произошло массовое ДТП
Днём во вторник, 24 марта, три автомобиля столкнулись на улице Московской. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, около 14:30 столкнулись «Ниссан», «Хендай» и фура «Мерседес.
Спасатели сообщили, что в аварии есть пострадавшие люди.
Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.
