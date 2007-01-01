В Обнинске сорвался рейс автобуса

Инцидент произошёл на Привокзальной площади.

- Автобус, отъезжая от остановки, зацепил расширитель арки маршрутки — так утверждал её водитель, - рассказали 25 марта в «Обнинском городском транспорте». - Как автобус при этом не снёс зеркало? Вопрос риторический. Движение по маршруту остановили, пассажиров высадили, вызвали ГИБДД. На ожидание и разбирательства ушло около сорока минут. Рейс «семёрки» оказался сорван. Автобус перекрыл выезд, так что пришлось всем транспортным средствам пользоваться запасным.

При этом сотрудники ГИБДД не обнаружили повреждений на маршрутке. А то, что водитель пытался выдать за них, оказалось грязью.

- Итог — письменный отказ от претензий со стороны водителя маршрутки, - говорится в сообщении муниципального перевозчика.