В Обнинске полиция начала проверку после видео из школы

Во вторник, 24 марта, в соцсетях опубликовали запись из туалета учебного заведения. Автор утверждает, что над мальчиком, которому на вид 13-15 лет, издеваются другие дети – якобы заставляют вытирать лужу на полу в туалете и снимают всё на видео.

На публикацию отреагировали в Управлении МВД по Калужской области. Там рассказали, что заявлений после инцидента не поступало, но проверку проведут.

- Будет проведена проверка по фактам, указанным в посте, - заявили также в министерстве образования и науки Калужской области.

Хотя в комментариях под видео появилась и другая версия:

- Идиоты, это было в том году, пацан на видео разлил в туалете квас и начал убирать эту лужу. А его друзья пришли и начали смеяться.