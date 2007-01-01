В Обнинске полиция начала проверку после видео из школы
Во вторник, 24 марта, в соцсетях опубликовали запись из туалета учебного заведения. Автор утверждает, что над мальчиком, которому на вид 13-15 лет, издеваются другие дети – якобы заставляют вытирать лужу на полу в туалете и снимают всё на видео.
На публикацию отреагировали в Управлении МВД по Калужской области. Там рассказали, что заявлений после инцидента не поступало, но проверку проведут.
- Будет проведена проверка по фактам, указанным в посте, - заявили также в министерстве образования и науки Калужской области.
Хотя в комментариях под видео появилась и другая версия:
- Идиоты, это было в том году, пацан на видео разлил в туалете квас и начал убирать эту лужу. А его друзья пришли и начали смеяться.
