Протва за сутки поднялась на 18 сантиметров

Во вторник администрация города опубликовала данные о паводке по состоянию на утро 24 марта.

В Спас-Загорье уровень воды в Протве увеличился на 18 сантиметров и составляет 335 сантиметров. Напомним, подтопления СНТ возможны на отметке 500 сантиметров.

На плотине ФЭИ вода прибавила 15 сантиметров. Там уровень составляет 270 сантиметров.

Пик паводка ожидается в ближайшие две-три недели.