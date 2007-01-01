Протва за сутки поднялась на 18 сантиметров
Во вторник администрация города опубликовала данные о паводке по состоянию на утро 24 марта.
В Спас-Загорье уровень воды в Протве увеличился на 18 сантиметров и составляет 335 сантиметров. Напомним, подтопления СНТ возможны на отметке 500 сантиметров.
На плотине ФЭИ вода прибавила 15 сантиметров. Там уровень составляет 270 сантиметров.
Пик паводка ожидается в ближайшие две-три недели.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь