В Обнинске два человека пострадали в ДТП
Стали известны подробности о происшествии на перекрестке улиц Борисоглебского и Славского. Эта авария произошла днём в понедельник, 23 марта.
По предварительной информации, 42-летний водитель «Лады Веста» проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Додж».
Травмы получили 41-летняя женщина, которая ехала за рулём «Доджа», а также 20-летняя пассажирка «Лады». Их доставили в больницу.
