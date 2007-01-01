В Обнинске два человека пострадали в ДТП

Дмитрий Ивьев
24.03, 11:10
Стали известны подробности о происшествии на перекрестке улиц Борисоглебского и Славского. Эта авария произошла днём в понедельник, 23 марта.

По предварительной информации, 42-летний водитель «Лады Веста» проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Додж».

Травмы получили 41-летняя женщина, которая ехала за рулём «Доджа», а также 20-летняя пассажирка «Лады». Их доставили в больницу.

