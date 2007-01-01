Из Боровского района вышлют пятерых мигрантов

На днях сотрудники полиции наведались в районы, где живут иностранные граждане, чтобы проверить, всё ли у них в порядке с документами, рассказали 24 марта в полиции.

В ходе проверок полицейские побеседовали с десятками людей. 34 человека пригласили в отдел полиции — там их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и внесли данные в базу.

По итогам рейда выяснилось, что 18 человек нарушили правила пребывания или работы в стране. Пятерым иностранным гражданам теперь придётся покинуть Россию — суд принял решение об их выдворении.