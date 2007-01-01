В Обнинске две легковушки разбились на перекрестке
Днём в понедельник, 23 марта, авария произошла на пересечении улиц Борисоглебской и Славского. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 16:40 там столкнулись «Додж» и «Лада Веста».
По предварительной информации, в этой аварии пострадали два человека. Точные данные ещё устанавливаются.
