В Обнинске две легковушки разбились на перекрестке

Днём в понедельник, 23 марта, авария произошла на пересечении улиц Борисоглебской и Славского. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 16:40 там столкнулись «Додж» и «Лада Веста».

По предварительной информации, в этой аварии пострадали два человека. Точные данные ещё устанавливаются.