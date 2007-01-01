В Малоярославец вернули воду
Поздно вечером в понедельник, 23 марта, на улице Чистовича завершились аварийные ремонтные работы, сообщил глава района Вячеслав Парфенов.
В течение полутора часов система заполнялась водой.
Напомним, аварий произошла во время капитального ремонта сетей. Временно от воды был отключен весь город. В соцсетях власти просили жителей районного центра сделать запасы.
