В Обнинске занялись благоустройством разрытых участков
За минувшую неделю специалисты РИР восстановили благоустройство в местах проведённых ранее работ на подземных коммуникациях.
В частности, территории приводили в порядок в районе дома №25 на улице Гагарина, в районе дома №3а на улице Комсомольской, в районе дома №73 на проспекте Маркса.
- На этой неделе основной объем работ запланирован на улице Ляшенко, - сообщили на планёрке в администрации города.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь