Часть Обнинска останется без воды

Дмитрий Ивьев
23.03, 14:26
Жителям нескольких улиц Обнинска стоит запастись водой заранее: 24 и 25 марта с 9 утра до 5 вечера холодную воду отключат из-за ремонта труб.

Кого это коснётся:

  • проспект Маркса: дома 80, 82, 84, 86, 90;
  • улица Энгельса: дома 30, 32;
  • коттеджный посёлок «Полянка».

Работы проводит филиал РИР. Если ремонт закончат раньше, воду могут включить досрочно.

Новости по тегу
жкх
eyJpdiI6IjZSUFVNOHcrQzhTWTR4YzQ2YjBDVkE9PSIsInZhbHVlIjoiTlU2Z1EwUXpWSHdhQkZyQTJ6MVNlSjNaQnA5TlBWVldlWkNMQmV0NGZKbTR3UXlVc1g1LytSdEcwZkVXdUV2Z2xpT2w0SktwazUrdVI0QTZsU2FaZjBxdHNIRENrNmYrdjBsYm5BaGgxZlgyYVVJRkJndjQwUmljUTczL0xybXN0KzI3ZU5Lbm96WkdQc1RDaWpDUDhyQWF3S1pKMkgyd2VzTXNFUHl5Sko4b2FCTVJWNEsrTWdRL2c1cE5DdjJiWkRFaGpaNlh2NlZtUXV3bE5IbGptZ3VYalpnVk5BdXB0R3R1bEpLWW1BdXd0KzNhVkMwRWNzMmRjR3hFODNmNkI2TXI0dDFjTThhZys0Z3lyYUtYRklaalF4Q1V2K1Q1NG8rd0lNeUlCU01aOFdLd0xXaTVCZ25aNFdhRjB1RHoxMkVHNWJuTW5HdGlTeWxSUWtpSW5IYW1nLzR2TTNxNWxFUEhmRmFMdDdtbTlScXJQM083bzJxOGs2bWFORnhlODI2NzdDNFFrYnBHQllSdkJlTDhQdXpxZ2pmVGE0SEVKaWJNcXl4RWVUZmU4ZUpPckxtTk9GdUsvTHZYZnhjUCIsIm1hYyI6ImMwMTczZmFiYzhiZGEwODUwNzlmNDBmMWE4Y2Q5ZmQ0NTExOGRiNmU0MDk3ZjExZGVmNDFkNDM5MDczY2RlOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im0reXE4T21SYmhGR0RrbFVES1V3SGc9PSIsInZhbHVlIjoidXhjUk9LMVpEU000S2YzcW5OM3FaS3J3RVowejd6bStDRjN0eGdNNVZBMFBBZUtJbTNQdHFEN2VPZ0JzakdFOU5lRXp0SE4vTVBEb3RteXN4ZDY5SmZtemo3dnNiRTNLazhkZlk5NExhQXRTTnE0SW41eXhZSmtiVVdQdlFNNEFnR2JJODZpSGprTHQ1dlNNUHYzcS9hU05VeHQ5alZVaWY0ZVpPazZQMVFyUDdvMkJ3Zjg2aXNwSTQ4anBXdzRrcmt3U1ZIR21TMkpSTmsrQWpRTGtIMkgzT2h0ZTMxVEJuSkk5REhrVE1EN1BtNllYcS9zS0ZBSXRqaFI0WGhONTJjYUl5TDJsZm8rRCtGenNzWUpQcTB6TXZ6dUZqZVpuYlFZRVdvcHdDT3JqdTZ4Vjk5T3NUbW1aYUVRMTNFa29BN3RKSFZ3aTNubFp6Y3ZTRllsMHJVTkg2TlRsaEtOdTVWN0s3ajJLbDYvTnFyVTVJeW5jNWRBRThTTVpXZzUyZnFNajRyYkNGZHJsNkFweTI3eDVoa2dvVThaL3VGK2FXdi9ScjRWbVZ0aDhES2FSbGc5SkFzUmZnOCt0Rll4OHZwYytrNmlDT21YWkk0S1BQdTh5c1MreTlRN3YrQVhicitIZ0ROaFhxZ2xpT1RxalQzLzFpc3JkWnd3cDhMSlZEbXJsYlpUZU0vb2p4TjVNMzgxS1BUZTZGMzgwRW4zTW1EZk85NldKb0NYbmZWUFZKd1RmN0NCa2hpdVk4ZUhLL1NxYUdmWjVJSHkyazBXTW9WendpQkhmaENFQWRzcVRSdmVXQlEvZUt3aWUrdjAxZmc5YnJ0RlB5bktEZEdzdSIsIm1hYyI6Ijc3MDNhNTJlN2ZmMzBmMGQ3Yzk5MTJkODhmYTA3YzYyNDkwOWVlZjFlMDFjYzNjOWEyY2E4NDNiZTdlMGQxMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
