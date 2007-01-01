Часть Обнинска останется без воды
Жителям нескольких улиц Обнинска стоит запастись водой заранее: 24 и 25 марта с 9 утра до 5 вечера холодную воду отключат из-за ремонта труб.
Кого это коснётся:
- проспект Маркса: дома 80, 82, 84, 86, 90;
- улица Энгельса: дома 30, 32;
- коттеджный посёлок «Полянка».
Работы проводит филиал РИР. Если ремонт закончат раньше, воду могут включить досрочно.
