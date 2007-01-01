В Обнинске рассказали подробности о ДТП с двумя пострадавшими детьми
Эта авария произошла около 17:40 в воскресенье, 22 марта, в районе дома №45 на проспекте Маркса.
По предварительной информации, 18-летний водитель «Хендая Солярис» ехал по прилегающей территории и сбил двух 11-летних детей.
Пострадавших школьников с травмами доставили в больницу, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
