В Обнинске рассказали подробности о ДТП с двумя пострадавшими детьми

Эта авария произошла около 17:40 в воскресенье, 22 марта, в районе дома №45 на проспекте Маркса.

По предварительной информации, 18-летний водитель «Хендая Солярис» ехал по прилегающей территории и сбил двух 11-летних детей.

Пострадавших школьников с травмами доставили в больницу, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.