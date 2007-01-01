В Боровском районе молодой водитель пострадал в ДТП

Вечером в субботу, 21 марта, авария произошла рядом с СНТ «Магнолия» в селе Ворсино Боровского района, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «Белджи» врезался в попутную «Мазду».

Травмы в аварии получил 21-летний водитель «Мазды». Врачи оказали ему помощь.