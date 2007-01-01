В Балабаново мужчина зарезал своего сына

Дмитрий Ивьев
23.03, 09:06
Убийство произошло поздно вечером 19 марта в доме на улице Мичурина, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, из-за бытового конфликта 59-летний мужчина ножом зарезал своего 36-летнего сына.

От полученных травм пострадавший умер на месте.

- Из показаний ряда лиц следует, что глава семейства был недоволен образом жизни сына, из-за чего у них происходили ссоры, - прокомментировали в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

eyJpdiI6IlFoNkdHcDJUU29NY2FqdWM3Z21mMFE9PSIsInZhbHVlIjoicTNteEVBN2k0NzltL21KeXRuWC92MjZyaTgzOG1aZUo3VDRjZ3ZWbTRyTFBhTWM3RFVUWHVvNExGbldlS1lrRTFFdTIyNkZHdTd4cTF4WGxNVEVoaHBOZlk0clhzcmx3clhpT1NyTVA3MnRZK0JNREZTY2orRy9WRkZLRzNFdHVyL3NyR1l5VEJCdTlwQ1hLSlNDbklXWU16QU44YU5NZDJvd3MzVmlnQjVBaG5TUmZBRDkrYmdESlBoN3R0ak92YVFVSTZydGxKcER1Zk8zcGQzVUtmSElDV2xnSEQvY1RPT0RSREc4RVFsZmVlVXVUanFIWGVkZlQyM1FZQm9ZQ0dzdWFaYkdLMXhydDVEcE1NR1Nka0JkbWdLVkRaUFJuQm55YmJ2Ykx3WEY1ZGpiaVJsV2FlYmlZTkx3dENmZk1DMk5KWHowK3gwd214QjJ2a0R3a1RoWWRiblp3OUJKb014YzFHb3c1bE9vVVRSNC9RMUV1KzRNZStCemV0OGRLeGV2N0RCZDJLbmtBS1VMNWZzd0plMzFteDRwUlZkcjBVQm5PRWFrWVhMcGp1dFJxYUl5c3FQcC9OMUtlTzRSLyIsIm1hYyI6IjFmMDU2ZWRmMDFlMGI2NjM5M2U4NmE4ZTBmYmJmMjYwODRhYjhhYjA1NTc5ZjY2NGFiYThhMGI0MzE2OWU5MTciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkZkRjlwNzlSWnZscTJ2NkpGZkk5UUE9PSIsInZhbHVlIjoib2FTQklpQWVwQks4Y0J0Q2hkd2dxZnB5RUhOWm9yUGRvK0FjK0Z1VFpWdHc0TTlhUVhlQStJWGJVWFpFUGFrMVRqVTYwU2dsNEorWWVmcHM4WDkvWkIyeHVuYjhmZWZFaUtSVTBoTFZrQTJwK3lpVGJwNFBZNmhHSCt2VDN1TDRhZTBTTzI4eitOdU9LeDdwTERvM1R0VWVGMlcvU200bXlYTHNEVGZuVXM2VzhETmMxd2VVc1FTRVdDSGZ0RFkveGJESmRuUUcxQ0VBWnQ2VnFBdVhLcGRaVmpLZ2krVUJpL2tpZjFxQTZJQ2U4U2lQTmVvZncwQ0FuR1J4QlB0cUM1djBBNms4bXVjVEpscXVFbU9zMExUcjZqNStBUlVkV1F1TXV2ZlFIMjI1dC9ReW43Q1pSZUZXQWdQOXR1SDdZQW5PYWxCZ0Nid3Y3UjkrVWZDTEFjbkpseFZaMmZOUTl6ZXZrS0ZBalR0NUtWRnY3ZHNBTGx0QTk5YjBPYk1LOEt2M29EVDc0WmloU244S0wyMFBVTTR3QjZIc3NhV0YzVGNYNUZQTW90V2lDNStYSEpPeHJ5REFXMnBEUHV2SzMvdGpSWVlQdHp5VldGdlRXVlhPMFVyVno2Sk1mT3JjeFU2NGkvOExyNE5MMG5ubzEyNFE2cXYxYWtyOTRxZzZvLzB6WFpscmVmSmdISEdBQWZBL1JYZGh3QUpXTjhUMXN1SDhsYnplUWExYmFIYnJlMjV2NVlwTXU2a2h3Rjk5bTZpWUlVZDlZY1BRVDhvZlhXZG9ZeEl4aWJtTjB0MnBHL3Y2YmdHOGkxMDgwM3JmV2MwVmc4QmRSQjRqRXJGTCIsIm1hYyI6IjQwNmQyZGM4YzIwYjExMGU5ZGY2MWMxMDI5OTZhYTM5OWYwMjYwZGNlMTFmMWQ1OWUxM2I0YmIxMTFhMzQ2ZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
