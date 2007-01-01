В Балабаново мужчина зарезал своего сына

Убийство произошло поздно вечером 19 марта в доме на улице Мичурина, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, из-за бытового конфликта 59-летний мужчина ножом зарезал своего 36-летнего сына.

От полученных травм пострадавший умер на месте.

- Из показаний ряда лиц следует, что глава семейства был недоволен образом жизни сына, из-за чего у них происходили ссоры, - прокомментировали в Управлении Следственного комитета по Калужской области.