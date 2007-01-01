+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Протва прошла больше половины пути до опасной отметки

Дмитрий Ивьев
21.03, 11:13
0 251
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На утро субботы, 21 марта, река в районе Спас-Загорья поднялась до отметки в 288 сантиметров. Прибавка за сутки составила 37 сантиметров.

Опасной считается уровень в 500 сантиметров. Именно с таких показателей начинается подтопление местных СНТ, рассказали в администрации Обнинска.

Пик паводка в Калужской области ожидают в начале апреля.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFEKzNOZHFkZlpYQVIvWFErTE9aYWc9PSIsInZhbHVlIjoiL05NUi9nTGVlMWs2ajNjMUVKdzB6SlRXbXM0Q2kzeVZDMXN6dXZCcS8vRjNlQlZjV2FlbS9wczUxVWJUcUhsM09LQTR6UTdWMi91bFFIbHpWRnFId3RSVnM5SFJXeG4rZDR3VEp2czdyOVdxZk9PczlhMjBSVDBqRW81MzN2SERub3BsVlNWZkkwR1psT2JBc0JRS2M0anZWeDIvcTVBNmVxeGREd2pWMTVrbDdqa1NoWGxPaVJLTC9iUDF2QVRweWx2bldLdXEyb3ZmQVVjbEIxb0NDWkJROVJhUGVCbnpSOUVCVGF1WDRkZGpraGphRDJoY2FHS05tZEhoaUV1UGQ3NFJYNHlqWmJHL0dwR2FtNTRyT0E5b21NUVFZNFlRNnJpK2lEU0dmY2Q3UitSNkNMak0ySnFRYWgxSDBDdk9DaHBYZUZzdTZReXl1VHZKSnk0d0xDN09iY0dIZ1RnVmJkd2ZVWTF1K0JTcHJraFlHd3psQnNXM0Z4UFRwekd6NENvT09pN253SndQd3J5c2hMQW9nOFhnazNuUU9QTmdsT25yTExuWGFPcWg0ZUNzVlpOUVNQblhQcktBVUNBaiIsIm1hYyI6IjgyY2Y2MmNlMDU1ZmY2NDdmNWRkMzg4ODQ0ZmEwZGQ3YzBjZjkwZTNlOTc0NjcyNmE5MjNhOTM0ZTE5NjlmNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InptckZDYXdvMnFBc2dyUEU3MWEvQkE9PSIsInZhbHVlIjoiSlpHNmVpNnQ5VFhRRldITDFmamp6c0dkcHdJNy9jUUZtemROOFZjQUZoOUE1UUlhTk81MzdwTVQrMnZQeWxEZ1E0QlIzTjNpZ09lUEcwZzVaYjhxY3JOTVJsVWZVbTJmTkp6VnkzcHBiWlJRMTA0WHpqc3JHNTY3RHMyYUt6dVMzOHBSMXFpaGs5eWFPdHR5RWJQc2JJZjVOWnlYdUQ5V1hacDRqRGwxUENZOGllYjRiRThOU0o5aHhoUEViOU5EMmFZY3J6VHQzWHlTVFM3ZVVFMFZsWEw4SVZYSFB1SzF6WGJmNG54NGYvdS9vUGlKZ0NabmxwUlZUakFqQjJKdTg4MmZOYXJDQi9sMHFqeGYxV1V1c0I0UjFZeVpIOTlvbnBSMENDeHdKR0ZsQ2lJWnNLZFlxZ0ZpMVcyTVY3Z0lYYVE1cEhML0luQ1ZMTjJNRGNwb2l2S0JjWXQ1dXlXV2ljSkZTcmwvT3lRSWo2M01oMjJqMkZiSUIzbENONm04NXp6WStzRlo2bTVzaEhxQitNV0FVczM2RUtRUjF0bEg4citabUxXNGFOQ2N6QTI2dFI0WkVVVE9oOEhYVXNZKzlVSmRyOG1ZYTk4TTl5bGErRURqOWdzWHhGcjZ2cUhBNmtDWDlkTXM1U1dFQzh0czFPQ1ExTXh1V3haMXUxOVBNQzBYS0hEQWltRmxhWmtONnJIZFdTM0tCUEFjU1hlWis3WkpxWWxmZmNOTFpvb2JuRlo2ai83VCtMWFFBUVMvcWdrQjhXKzFlanczR0tiN1FlT2ZxcnhKMmtRNUlSU2Fjdkx0cXR0ZGVGaURvbDJoMFdNRSs1c0NsaFhqdWYyQiIsIm1hYyI6IjFhZDBmZDEyODhhZjY4ZTcyMjAxNzQ3MzIwZTk3Yzk1MThiNTViYWU3NmYxYTM5MDFmY2UwZTQzOGU1Y2EyM2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+