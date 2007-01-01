Протва прошла больше половины пути до опасной отметки
На утро субботы, 21 марта, река в районе Спас-Загорья поднялась до отметки в 288 сантиметров. Прибавка за сутки составила 37 сантиметров.
Опасной считается уровень в 500 сантиметров. Именно с таких показателей начинается подтопление местных СНТ, рассказали в администрации Обнинска.
Пик паводка в Калужской области ожидают в начале апреля.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь