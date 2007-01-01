В Обнинске начались массовые проверки водителей
С 20 по 24 марта в Обнинске пройдёт акция «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД выйдут на улицы, чтобы сделать дороги безопаснее и напомнить: садиться за руль после алкоголя — нельзя.
Особое внимание уделят вечернему и ночному времени — именно тогда чаще всего на дороги выезжают те, кто выпил. На улицах организуют проверки: водителей будут останавливать и при необходимости предлагать пройти тест на алкоголь.
Но ловить будут не только пьяных. Инспекторы также проверят: есть ли у водителя права, не выезжает ли он на встречную полосу там, где это запрещено, правильно ли перевозят детей, исправен ли автомобиль.
