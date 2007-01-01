Главная Новости Обнинск В Обнинске начались массовые проверки водителей
Обнинск

В Обнинске начались массовые проверки водителей

Дмитрий Ивьев
20.03, 13:13
С 20 по 24 марта в Обнинске пройдёт акция «Нетрезвый водитель». Инспекторы ГИБДД выйдут на улицы, чтобы сделать дороги безопаснее и напомнить: садиться за руль после алкоголя — нельзя.

Особое внимание уделят вечернему и ночному времени — именно тогда чаще всего на дороги выезжают те, кто выпил. На улицах организуют проверки: водителей будут останавливать и при необходимости предлагать пройти тест на алкоголь.

Но ловить будут не только пьяных. Инспекторы также проверят: есть ли у водителя права, не выезжает ли он на встречную полосу там, где это запрещено, правильно ли перевозят детей, исправен ли автомобиль.

Новости по тегу
авто
