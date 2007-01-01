На плотине в Обнинске подняли затворы
Это плановая и безопасная процедура, сообщили в пятницу, 20 марта, в администрации города.
Затворы подняли для поддержания безопасного уровня воды, обеспечения пропуска паводковых вод и предотвращения повреждения конструкций гидросооружения.
- Открытие шандор не приводит к затоплениям и не влияет на развитие паводка, - прокомментировали в администрации. - Такие меры помогают предотвратить возможные риски и обеспечить надёжную работу плотины в период весеннего половодья. Работы выполняются специалистами ФЭИ в плановом режиме и находятся под постоянным контролем.
