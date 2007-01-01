+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск На плотине в Обнинске подняли затворы
Обнинск

На плотине в Обнинске подняли затворы

Дмитрий Ивьев
20.03, 13:31
0 313
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Это плановая и безопасная процедура, сообщили в пятницу, 20 марта, в администрации города.

Затворы подняли для поддержания безопасного уровня воды, обеспечения пропуска паводковых вод и предотвращения повреждения конструкций гидросооружения.

- Открытие шандор не приводит к затоплениям и не влияет на развитие паводка, - прокомментировали в администрации. - Такие меры помогают предотвратить возможные риски и обеспечить надёжную работу плотины в период весеннего половодья. Работы выполняются специалистами ФЭИ в плановом режиме и находятся под постоянным контролем.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+