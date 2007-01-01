В Малоярославецком районе готовятся к затоплению моста

Это произойдёт в населённом пункте Игнатьевское, скорее всего, на следующей неделе, сообщил 20 марта глава района Вячеслав Парфенов.

- Уровень воды в реке Лужа продолжает подниматься, - пояснил он. - На время паводка люди не будут отрезаны. Есть объезд до Тиняково, который удалось капитально отремонтировать ранее в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также сейчас разрабатывается проект на строительство нового моста. До конца года бумаги будут готовы.