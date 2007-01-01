В Боровске мужчина и ребёнок пострадали в столкновении двух «Мерседесов»

В полиции сообщили подробности о происшествии, которое произошло вечером 19 марта на улице Большой в районном центре.

По предварительной информации, 41-летняя женщина за рулем «Мерседеса» врезалась в попутный автомобиль этой же марки.

Травмы получили 10-летняя девочка, а также 38-летний водитель второго автомобиля. Врачи оказали им помощь.