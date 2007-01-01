В Обнинске водить автобусы начнут три женщины

В пятницу, 20 марта, подробности сообщил глава города Стефан Перевалов.

- На Обнинском транспортном предприятии - пополнение. Светлана Копцова и Вера Бабанина успешно окончили обучение на водителя автобуса, - пояснил он. - Сейчас они проходят стажировку. Уже скоро выйдут на линию.

Теперь водитель муниципальные автобусы в Обнинске будут три женщины. Ранее эта профессия в городе была чисто мужской.