Отчёт главы Обнинска пройдёт 23 марта
Стефан Перевалов расскажет об итогах 2025 года и планах на будущее в Доме учёных, сообщили в администрации города.
Мероприятие начнётся в 17:00.
Трансляция отчёта будет вестись в сообществе главы города в социальной сети «Вконтакте».
Напомним, Стефан Перевалов возглавил второй по населению город Калужской области в конце сентября. До этого он работал в Калуге и Людиново.
