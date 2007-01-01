В Боровске пропал 42-летний мужчина
Дмитрия Шипарева последний раз видели в ноябре 2025 года, сообщили в пятницу, 20 марта, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Пока нет данных, где может находиться мужчина.
Волонтёры просят калужан о помощи.
Рост пропавшего – 175 сантиметров.
Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
