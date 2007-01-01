В Малоярославце сгорело нежилое здание
Поздно вечером в четверг, 19 марта, пожар произошёл на улице Калужской.
Около 23:00 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в нежилом здании, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
На место выезжали четыре расчета спасателей.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Причины пожара ещё устанавливаются.
