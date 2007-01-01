В Малоярославце сгорело нежилое здание

Поздно вечером в четверг, 19 марта, пожар произошёл на улице Калужской.

Около 23:00 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в нежилом здании, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

На место выезжали четыре расчета спасателей.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Причины пожара ещё устанавливаются.