В Обнинске потратят 40 миллионов рублей на ремонты школ
Этот вопрос 19 марта обсуждался на заседании комитета по социальным вопросам в городском Собрании.
Планируется установить контрольно-пропускные пункты и отремонтировать бассейны в школе №13 и Лицее «Держава», модернизировать системы автоматической пропускной системы в начальной школе №3 и детском саду №35, провести ремонт системы отопления в школе №5.
150 тысяч рублей выделено на реставрацию памятника С.Т. Шацкому, который находится в ведении школы №1.
