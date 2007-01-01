В Обнинске мужчина до смерти избил свою мать

В наукограде задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он до смерти избил свою мать. Трагедия произошла в квартире на улице Гурьянова, рассказали 19 марта в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, мужчина был пьян и поссорился с матерью. Конфликт перерос в драку: он нанёс женщине удары, от которых женщина позже скончалась.

На допросе задержанный признался: мать упрекала за пьянство, и мужчина вспылил. В порыве злости он набросился на женщину с кулаками.

Теперь обнинцу предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Подозреваемого отправили под стражу. Ему грозит до 15 лет колонии.