В Боровском районе назвали места, где есть риск подтопления
Уровень воды в Протве начал подниматься, но пик паводка ожидается в начале апреля.
В четверг, 19 марта, администрация округа опубликовала зоны возможного подтопления, которые определили на заседании КЧС:
- Боровск: ул. Энгельса, Молокова, Красноармейская, Коммунистическая (район «долов»).
- Балабаново: риск подтопления электроподстанции (мкр. Восточный), водозаборов в Воробьях и Жуковском районе. Жилые дома вне опасности.
- Ермолино: подвалы трех домов на ул. Фабричной, возможен подъем воды до КНС и колодцев.
- Совьяки: мост в д. Аграфенино, частично Сатино, Рыжково, Дедюевка, СНТ «Эльф».
- Кривское: перелив дороги на ул. Рубцовой и Куликова, подтопление в Городне, Вашутино, Новомихайловском, СНТ «Винт», «Ягодка», «Газовик-1», «Медик-2».
- Ворсино: подтопление 5 придомовых участков в Кочетовке, угроза дороге в Павлово.
- Асеньевское: ежегодное подтопление д. Гольтяево (6 придомовых участков), перелив дороги и подтопление 2 участков в Федорино.
- Совхоз «Боровский»: ул. Речная, Изумрудная долина, Рябиновая, Протвинская, Сиреневая. Жемчужная может остаться без выезда. Подтопление ожидается в Тимашово.
