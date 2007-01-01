Обнинск

В Боровском районе назвали места, где есть риск подтопления

Дмитрий Ивьев
19.03, 12:59
Уровень воды в Протве начал подниматься, но пик паводка ожидается в начале апреля.

В четверг, 19 марта, администрация округа опубликовала зоны возможного подтопления, которые определили на заседании КЧС:

  • Боровск: ул. Энгельса, Молокова, Красноармейская, Коммунистическая (район «долов»).
  • Балабаново: риск подтопления электроподстанции (мкр. Восточный), водозаборов в Воробьях и Жуковском районе. Жилые дома вне опасности.
  • Ермолино: подвалы трех домов на ул. Фабричной, возможен подъем воды до КНС и колодцев.
  • Совьяки: мост в д. Аграфенино, частично Сатино, Рыжково, Дедюевка, СНТ «Эльф».
  • Кривское: перелив дороги на ул. Рубцовой и Куликова, подтопление в Городне, Вашутино, Новомихайловском, СНТ «Винт», «Ягодка», «Газовик-1», «Медик-2».
  • Ворсино: подтопление 5 придомовых участков в Кочетовке, угроза дороге в Павлово.
  • Асеньевское: ежегодное подтопление д. Гольтяево (6 придомовых участков), перелив дороги и подтопление 2 участков в Федорино.
  • Совхоз «Боровский»: ул. Речная, Изумрудная долина, Рябиновая, Протвинская, Сиреневая. Жемчужная может остаться без выезда. Подтопление ожидается в Тимашово.

