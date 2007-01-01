Жители Боровского района остались без интернета
Авария произошла в среду, 18 марта.
- В связи с повреждением опоры линии электропередач, была также повреждена наша оптическая линия, - рассказал провайдер «Макснет». - Авария затронула районы Лапшинка, Совхоз Боровский, Долина Озер. Работы по устранению ведутся соответствующими службами.
Восстановить связь планируется к вечеру 19 марта.
