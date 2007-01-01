Волейболистки «Обнинска» завершат сезон в Орле
Женская команда волейбольного клуба «Обнинск» завершает сезон. В финале «В» Первой лиги наши девушки в ближайшие дни сыграют матчи в Орле.
В пятницу, 20 марта, подопечные Елены Горюновой проведут поединок против ВК «Воронеж». Начало матча в 14:30.
21 марта в 10:00 «Обнинск» сыграет с «СШ №10» из Орла, рассказали в обнинском клубе.
