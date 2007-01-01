В Обнинске затопило подземный переход
Проблема возникла в среду, 18 марта.
- Вчера из-за отключения электроэнергии остановился насос. Затопило переход на привокзальной площади, - прокомментировал ситуацию глава города Стефан Перевалов. - Аварийная бригада выехала и устранила проблему. Вода уже практически ушла, работа перехода восстановлена.
По его словам, есть замечания по чистоте в переходе в целом. Он поставил задачу до конца марта навести идеальный порядок.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь