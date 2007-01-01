В Балабаново ночью сгорела машина
Пожар произошёл на улице Дзержинского, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 01:00.
Припаркованный автомобиль почти полностью выгорел.
По предварительной информации спасателей, никто из людей не пострадал.
Поджог или техническая неисправность стали причиной пожара, пока не уточняется.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь