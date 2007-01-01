В Обнинске припаркованные машины закрыли проезд для автобусов
О проблеме в среду, 18 марта, рассказал муниципальный перевозчик.
- Проезд на «Промплощадке» снова заставлен личным транспортом, что создаёт риск для автобусов МБУ «ОГТ». Протиснуться мимо, развернуться, не зацепив автомобили, довольно затруднительно, - пояснили в «Обнинском городском транспорте». - Уже не первый раз за последнее время на этой остановке происходит подобное.
Там пояснили, что на фото пример с прошлой недели, но подобная ситуация там возникает регулярно.
