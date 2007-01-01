В Обнинске жители многоэтажки полгода не получают корреспонденцию

Во вторник, 17 марта, жительница дома №6 на улице Левитана сообщила, что почтальон уже более шести месяцев не приносит корреспонденцию.

По её словам, в огромном доме на 279 квартир полностью игнорируются обязанности по доставке писем.

— 17 марта жителям в очередной раз пришлось самостоятельно забирать почту, - пишет женщина. - Это что за безобразие? Я эту проблему уже поднимала неоднократно.

Вот такой ответ давало Министерство цифрового развития Калужской области:

— Как нам сообщили сотрудники Почты России, адресатам района Заовражье корреспонденция доставляется почтальоном на дом. допускается выдача на руки в случае, если получатель услуг лично обратился в почтовое отделение. На сегодняшний день недоставленных квитанций в отделении нет. Подтвердить или опровергнуть эти сведения мы не можем.

Мы обратились в Министерство цифрового развития Калужской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ был аналогичным.

