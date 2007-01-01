Обнинск

В Обнинске жители многоэтажки полгода не получают корреспонденцию

Евгения Родионова
18.03, 11:32
Во вторник, 17 марта, жительница дома №6 на улице Левитана сообщила, что почтальон уже более шести месяцев не приносит корреспонденцию.

По её словам, в огромном доме на 279 квартир полностью игнорируются обязанности по доставке писем.

— 17 марта жителям в очередной раз пришлось самостоятельно забирать почту, - пишет женщина. - Это что за безобразие? Я эту проблему уже поднимала неоднократно.

Вот такой ответ давало Министерство цифрового развития Калужской области:

— Как нам сообщили сотрудники Почты России, адресатам района Заовражье корреспонденция доставляется почтальоном на дом. допускается выдача на руки в случае, если получатель услуг лично обратился в почтовое отделение. На сегодняшний день недоставленных квитанций в отделении нет. Подтвердить или опровергнуть эти сведения мы не можем.

Мы обратились в Министерство цифрового развития Калужской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ был аналогичным.

Ранее мы уже рассказывали историю калужанки, чьё письмо от губернатора провалялось на почте две недели.

Уважаемые читатели, а вы сталкивались с подобными ситуациями? Когда? Как они разрешились? Пишите в комментариях.

eyJpdiI6IkdWckl4aFRYRE5EeEpBSmN0amFUc2c9PSIsInZhbHVlIjoiSkF5eGtSL0daSlBldkJ2NUwwNURwMXJxUGdsNXdZVHNTRlljRm1LTWt0dFAvaUNjSU14Vm5NSTd4ckdqOXRZUmhoMk4xd1RTenArTmpqZXRUWVZFVDFmd2tKcDRnRWY2STJrVXVHV2tPNVpGR3FDQS9EVGVMNVNrT2J6clhuK1Q2MlhsR04rTCtYNWZmNmZGMlhLdzUzcHduRFVOdGZtMmpyRUFhK2hvQWhTQ0x6SnpkYVZOZ2h2T2k2VXNaZHVwcWhPNHA1Z1d5VnR4VmdMdHRZck5renBYV3RoWFVpLzNQZFlid0xQTVhnVWJMVTM2RzNSTFc4KytuUjFpTWdna2prV2R4amZ6OUFPS1ptMXZ0dnNuYXJJdk12dEMzOTJIT095bjVFZktYRVpldjEyK2NvMEJIUG9mV2Y2MkswbjlkQ3crWFUwYVZXYVNsU0FvWFBKYzVqYkVmTytKc1BEL0x1SG9kRnVTS1RIcDYzbjlYWVVaaVlIVkw3S08xaTJLR0s5NDJpSm0yZnhXaXR2ZnZJZndYU1lZWDFIZHRINXNwQ29KRkV0WHBHV3VYNk0rQTM4OUpqemtPMFpXcVV3MSIsIm1hYyI6ImU2NjJhZDMxMGYyMDA5OTcxMjJjMTUwYTg2M2ZiNzE0NDNiOWU5ZDRmOWVmODFmYzljYzIxMmZhZDkzZmFiNzUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImlRK3QzbzRYZTNidUVwa1BYTUhUZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiaFpkWTdLbHhQekFZTUhYTGQ0ZDF4WEhnUlVydllXRWdiNm5aUFBVaEg4QTh4UDNheE9YUXNtcnRzazZTWVZCSENqeEJrTVgyV2xEZjhkaUc3VHJpMDBBdTVyVThPK2gvVWEwemJLSEU3ZW5YR0JSSU90aVRwbU9ZU2dDcFJYZkxaaHFuUkU2L1JtYU5GMll4ZTNyN1BpWVlNM3RvWTRlc1VFSlcxZVlmbWp3amRqOXdGKzZUVVlmQkFPNWJOWGUrNElETCtLcnpRNHBneFh1YnZhVlZKR0RYZDFBYjFGUjg5NkFQK0JYV0JHUWROK0JLRGNSeStxVGV3dVR1S2NTd20rRk9nOVQ1WkhQaWdWVFlDbHBuWitrdTJxUitWb24rRkNJU0h4dHVRak9JZEhDenJxM0QxK3dYSjZWTWFpYVVnZWREdFlWQ2J5QU1QMzI1TnltQVZJa2Z5OUd1bnVybjBMSVI2cHFYMWFRUXZmVkQrb01TeEVub1lDQmZFcitvWVRhQ1hFTnpjc2taZUlNR1Nmc3kyQkRUdEUzcDNhU29tTHkrMnBxQ2JURDUxSGlEakN2dHp0NlRscXBSKzhMQ01lamJxQ3RFWmcvOFZpajM1cTZseG5tSlpCRThEMGdZWDVGRG9FV1FpRC9VVGRxeDdaMVc4N3ZVdmlIbG5kdzU4T2pOUHpJb1J3blZTSTVUZWJLbjV0Ui9QNWpUN04wZFFSUENpM1htUWFycjlScnpZQUxXeW5KWjdBV2JkMCtHQTl1bUcrcnZybG5rYzczTjRYa2Qwc2hVeSs1VjVZYmc5V3QvWVhsWXJaUmdVcnBmeCt0TXJFY1VLNjZNa0JlcyIsIm1hYyI6IjcyZGE0ODczMWY1NjU0MGU0NGQxMzRjY2Y2YjBjM2FiMzhjODBjOGViZTBiMzNhNmI1NDcwYTQwYjg0ODYyYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
