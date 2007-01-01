Главная Новости Обнинск В Балабаново пропал 58-летний мужчина
В Балабаново пропал 58-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
18.03, 08:52
В ночь на среду, 18 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил про исчезновение Владислава Михалева.

Последний раз мужчину видели 7 марта.

Рост пропавшего – 180 сантиметров. Был одет в серую куртку с капюшоном, черные штаны, светло-коричневую кофту, черные ботинки и серо-черную шапку. С собой – черная сумка.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

