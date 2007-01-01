В Обнинске иностранец избил женщину
Конфликт произошёл в общежитии на улице Ляшенко, сообщили в среду, 18 марта, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
- Гражданин иностранного государства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поисках своего знакомого пришел в общежитие, где по малозначительному поводу спровоцировал конфликт с жительницей дома и подверг ее избиению, - пояснили в СК.
Подозреваемый арестован на время следствия.
