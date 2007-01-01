В Обнинске появится новая детская площадка в Городском парке

Сейчас идёт демонтаж старой детской площадки, поскольку срок её эксплуатации закончился, нарушены элементы оборудования, рассказали 17 марта в администрации города.

В апреле, как только позволят погодные условия, на этом месте начнётся установка новой площадки для детей в возрасте от 4 до 12 лет.

В администрации попросили жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам в зоне проведения работ.